„Karneval meets Oktoberfest“ : Veen gewinnt närrische Olympiade

Xanten Am Sonntag war in Xanten Premiere für „Karneval meets Oktoberfest“: Hunderte Jecken vom Niederrhein feierten friedlich-fröhlich auf der Wiesn und traten in fünf Disziplinen gegeneinander an. 2020 soll es eine Fortsetzung geben.

Zwei Minuten halten die Männer den vollen Maßkrug schon mit ausgestrecktem Arm nach vorn. Sie leiden, das ist ihnen anzusehen. Aber aufgeben will keiner. Sie quälen sich. Sie schwitzen. Das Publikum jubelt, tobt, feuert die Männer an. Mittlerweile sind drei Minuten vergangen. Der erste Arm ist unten, bald auch der zweite. Vier Minuten und 20 Sekunden. Fast zeitgleich gehen zwei weitere Arme herunter. Markus Königs bleibt übrig und jubelt. Er hat die närrische Olympiade für den Elferrat „De Veenze Kräje“ gewonnen.

Karnevalsvereine vom Niederrhein haben am Sonntag zusammen auf dem Xantener Oktoberfest gefeiert. Fast 700 Narren waren angemeldet, einige mehr kamen spontan dazu. Viele reisten mit Bussen an. Die Idee hatte der Xantener Carnevals Verein (XCV) gehabt. Er feiert seinen 50. Geburtstag. „Deshalb wollten wir uns etwas Besonderes einfallen lassen“, sagte der XCV-Vorsitzende Ralf Hußmann, und da er auch Feuerwehrmann ist, kannte er bereits die Veranstaltung „Blaulicht goes Oktoberfest“, bei der Einsatzkräfte zusammen im Festzelt feiern. Also sprach er mit Wiesn-Wirt Wilfried Meyer darüber, und gemeinsam luden sie zu „Karneval meets Oktoberfest“ ein.

Info Themensonntage auf dem Oktoberfest Schwerpunkte Beim Xantener Oktoberfest Xanten steht an jedem Sonntag ein Thema im Mittelpunkt. Es gibt Live-Musik der Oberbayern-Band und Spiel-Angebote für Kinder. Der Eintritt ist für alle frei. Die weiteren Themen sind: Blaulicht goes Oktoberfest (13. Oktober), Schützen-Oktoberfest (20. Oktober), Katholische Festmesse und Wiesn-Finale (27. Oktober).

Für die Veranstaltung selbst hatten sie sich auch etwas ausgedacht: eine bayerische Olympiade. In fünf Disziplinen traten Vertreter der Vereine gegeneinander an. Sie mussten Nägel in einen Holzbalken schlagen, Hüte auf ein Geweih werfen, einen Bierkrug über einen Tisch schieben und eine Kunststoff-Kuh melken. Die besten fünf Vereine konnten am Ende jemanden für das Maßkrugstemmen auf die Bühne schicken. Wiesn-Madl Jana Haedelt überreichte den Gewinnern der närrischen Olympiade, dem Elferrat der „Veenzer Kräje“, einen Gutschein für eine Floßfahrt auf der Xantener Nordsee.