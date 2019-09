21. Oktoberfest : Feinschliff für die Xantener Wiesn

Xanten Am Donnerstag beginnt das 21. Oktoberfest. Es gibt eine neue Veranstaltung, die Speisekarte wurde verfeinert und hinter der Theke wurden die Abläufe überarbeitet. Wiesn-Wirt Meyer verrät, wer als Überraschungsgast kommt.

Die Arbeiten liegen im Zeitplan. „Bis Donnerstagmittag ist alles fertig“, sagt der Xantener Wiesn-Wirt Wilfried Meyer, als er die Journalisten am Montag durch das Festzelt, die Küche und die Almhütte führt. Mit jedem Tag steige die Vorfreude, zumal er gerade erst auf dem Oktoberfest in München gewesen sei. „Danach ist man heiß auf die Wiesn.“ Und lange dauert es nicht mehr: Am Donnerstag beginnt auch in Xanten das Oktoberfest.