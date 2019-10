Oktoberfest in Xanten : O'zapft is!

Xanten Das 21. Xantener Oktoberfest ist eröffnet. Dreieinhalb Wochen lang kann gefeiert werden. Für den traditionellen Fassanstich waren vier Schläge notwendig. Das Wiesn-Madl kommt in diesem Jahr aus Oberhausen.

Bis zum 27. Oktober geht das 21. Xantener Oktoberfest. Organisator ist das Freizeitzentrum Xanten (FZX). 17 Veranstaltungen sind geplant, einiges wochentags, das meiste am Wochenende. Freitags und samstags steigt wieder die Wiesn-Gaudi im Festzelt, eine Sitzplatzreservierung ist erforderlich, für wenige Termine gibt es noch Karten. Die Almhütte – der Eintritt kostet sieben Euro – und der Biergarten können spontan besucht werden. An den Sonntagen gilt fürs Festzelt freier Eintritt. Ein Thema steht jeweils im Mittelpunkt: Karneval meets Oktoberfest (6. Oktober), Blaulicht goes Oktoberfest (13. Oktober), Schützen-Oktoberfest (20. Oktober), katholische Festmesse und Wiesn-Finale (27. Oktober). Weitere Informationen gibt es in der Oktoberfestzeitung.