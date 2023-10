Oktoberfest endet nach drei Wochen Finale für die Wiesn-Gaudi in Xanten

Das 22. Xantener Oktoberfest war am 29. Oktober gestartet. An den Freitagen und Samstagen war eine Sitzplatzreservierung notwendig, also eine Eintrittskarte, an den Sonntagen war der Eintritt dagegen frei. Die Sonntage standen unter besonderen Mottos: Am 1. Oktober feierten die Karnevalisten zusammen mit den Oktoberfest-Besuchern und am 8. Oktober die Schützen. Der letzte Sonntag stand unter dem Titel: Blaulicht goes Oktoberfest. Einsatzkräfte aus der Region kamen zum Feiern, unter ihnen Feuerwehrleute, Sanitäter, Krankenpfleger, Justizbeamte, Zollfahnder, THW-Kräfte und Polizisten.