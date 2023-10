1200 Schützen feiern auf der Wiesn Victoria Heimel ist Oktoberfest-Schützenkönigin in Xanten

Mehr als 1200 Schützen und Spielmannsleute vom Niederrhein haben am Sonntag ausgelassen auf dem Xantener Oktoberfest gefeiert. Am Nachmittag ermittelten sie auch eine neue Oktoberfest-Schützenkönigin: Victoria Heimel aus Bislich holte den Rest des Holzvogels herunter. Zusammen mit Matthias Meyboom bildet sie in diesem Jahr schon in Bislich das Königspaar. Zusätzlich sind sie nun auch Xantens Oktoberfest-Königspaar. Heimel ist damit Nachfolgerin von Adolf Prüßmann von der St.-Anna-Schützenbruderschaft Rheinberg, der 2019 den Titel geholt hatte. 2020, 2021 und 2022 hatte es kein Oktober-Schützenfest gegeben, da die Xantener Wiesn wegen der Corona-Pandemie und der Energiekrise immer wieder verschoben werden musste.