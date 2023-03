Tickets, Preise, Bands Alles Wichtige zum Oktoberfest 2023 in Xanten

Der Countdown läuft. Auf der Internetseite zum Xantener Oktoberfest zählt der Veranstalter, das Freizeitzentrum Xanten (FZX), schon die Tage herunter, bis wieder „O’zapft is’!“ gerufen wird. Anfang März sind es noch etwas mehr als 200. Aber die Vorbereitungen laufen bereits – wegen Arbeitskräftemangel und Inflation unter erschwerten Bedingungen. Mit Zeltverleiher und Zeltaufbauer konnte das FZX in den vergangenen Wochen wichtige Verträge abschließen, sodass es nun ankündigen konnte: 2023 werden Tausende wieder auf dem Xantener Oktoberfest feiern können. Aber es wird Änderungen geben, was vor allem an den Preissteigerungen liegt, wie die Verantwortlichen in einem Pressegespräch erklärten: FZX-Leiter Ludwig Ingenlath sowie die Geschäftsführer Axel Hoppe (RVR), Ralf Berensmeier (Kreis Wesel) und Thomas Görtz (Stadt Xanten). Ein Überblick.