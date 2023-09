Tickets, Preise, Bands Alles Wichtige zum Oktoberfest 2023 in Xanten

An jedem Sonntag ist ein anderes Programm geplant. „Im Detail“ werde es noch ausgearbeitet, erklärte das FZX. Aber die Themen stehen schon fest: Der erste Sonntag (1. Oktober) läuft unter dem Titel „Karneval meets Oktoberfest“, am zweiten Sonntag (8. Oktober) ist das „Schützen-Oktoberfest“, und für den dritten Sonntag (15. Oktober) sind das „Blaulicht-Oktoberfest“ und das „Wiesn-Finale“ geplant. An den Sonntagen dürfen auch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre das Xantener Oktober besuchen – in Begleitung der Eltern oder einer erziehungsberechtigten Person. Neu ist, dass sonntags für den Einlass ins Festzelt ein Eintrittspreis von zehn Euro pro Person erhoben wird (mit freier Platzwahl). „Um die Unkosten zu decken“, erklärt das FZX.