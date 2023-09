FZX bietet Eröffnungsspecial an Für 15 Euro auf das Xantener Oktoberfest

Das Eröffnungsspecial ist buchbar für die Freitagabende am 29. September, am 6. Oktober und am 13. Oktober. Am Eröffnungsabend, also am 29. September, gibt es auch noch das „Schools out“-Angebot, das sich an 16- bis 18-Jährige richtet. An den Sonntagen ist dagegen der Eintritt frei.