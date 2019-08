Oktoberfest 2019 : Xanten sucht sein Wiesn-Madl

Xanten Für das Oktoberfest in Xanten wird wieder ein Wiesn-Madl gesucht. Es gibt mehrere Bedingungen, die Bewerberinnen erfüllen sollten.

Interessierte Damen können sich bis zum 31. August per E-Mail an events@f-z-x.de oder per Post an Freizeitzentrum Xanten GmbH, Postfach 1164, 46500 Xanten, als Wiesn-Madl bewerben. Neben den Kontaktdaten sollten ein paar Fotos mitgeschickt werden – am besten im Dirndl – sowie eine kurze Begründung, warum die Bewerberin das Zeug hat, Wiesn-Madl zu werden.