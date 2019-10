Interview mit der Oberbayern-Band : „Niederrheiner sind die Stimmungsvollsten“

Xanten Die Musiker vom Oktoberfest sprechen über anstrengende Abende, die Gäste in Xanten und ihren persönlichen Wiesn-Hit.

Die Oberbayern-Band ist seit den Anfängen im Jahr 1999 dabei, während des Oktoberfestes in Xanten spielt sie an jedem Freitag, Samstag und Sonntag. Wir haben mit den Musikern darüber gesprochen, woher sie die Kraft dafür nehmen und welche Unterschiede sie zur Münchener Wiesn sehen.

Ihr spielt auf vielen Veranstaltungen, vor allem in Bayern, Ihr habt also den Vergleich: Ist der Niederrheiner schwerer zum Tanzen zu bringen als der Bayer?

Herkunft Die Oberbayern-Band ist schon so etwas wie eine Institution. Wolfgang Klaus war schon beim ersten Oktoberfest dabei, die anderen kamen später dazu. Die Band besteht aus fünf Musikern. Sie kommen aus Oberbayern, also aus dem Südosten des Freistaats Bayern.

Hans Harrer (lacht) Bier! Ohne Bier geht es nicht. Bier gibt wirklich Kraft. Außerdem treibt das Adrenalin einen an, die Stimmung und das Publikum geben natürlich auch sehr viel Kraft. Wenn die Gäste mitmachen, gibt uns das Schwung und trägt uns durch das ganze Wochenende. Wenn über 4000 Menschen mit dir singen, ist das geil.

Ist das Oktoberfest in Xanten anders als das in München?

Martin Köteles Ich habe 23 Jahre lang im Hacker-Festzelt gespielt und spiele jetzt schon 16 Jahre in Xanten. Hier ist es anders, familiärer, allein schon durch die vielen Bekanntschaften und Freundschaften, die man im Laufe der Jahre hier geschlossen hat. Das Oktoberfest in München ist internationaler. Hier findet man dagegen Holländer, Franzosen, Japaner und vor allem Deutsche, vereinzelt auch ein paar Bayern.

Köteles Auf den Tablets sind die Noten für die etwa 300 Lieder, die wir im Programm haben, 40 bis 50 spielen wir an einem Abend. Währenddessen können wir natürlich nicht mit den Händen auf unseren Tablets umblättern. Deshalb befindet sich auf dem Boden ein Gerät, das wir mit dem Fuß bedienen, damit sich die nächste Seite aufschlägt.

Klaus Jeder von uns macht schon sehr lange Musik, wir sind ja auch schon etwas älter. Der Jüngste von uns ist 53 Jahre alt und der Älteste 66. Wir haben alle auch schon in verschiedenen Bands gespielt. Irgendwann haben wir uns gesagt, dass wir eine gewisse Musikrichtung spielen wollen und dann haben wir uns eben vor 22 Jahren, 1997, zusammengetan.

Und Ihr habt von Anfang an auf Oktoberfesten spielen wollen?

Köteles Wir spielen ein bunt gemischtes Repertoire. Wir treten auch auf anderen Veranstaltungen auf. Also nicht nur auf Oktoberfesten, sondern auch auf Geburtstagen, Firmenfeiern oder Hochzeiten. In der Region, aus der wir kommen, ist es üblich, dass man alles spielen muss.

Es gibt jedes Jahr einen Wiesn-Hit. Was sind Eure Favoriten in diesem Jahr?

Klaus Was wir am Abend aber am häufigsten spielen, ist das „Prosit“.