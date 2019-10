Interview mit Don Clarke : „Die Briten beneiden die Deutschen ums Oktoberfest“

Xanten Der gebürtige Engländer Don Clarke moderiert am Donnerstag die Enni-Comedy-Wiesn auf der Xantener Wiesn.

Sie waren schon einige Male in Xanten. Was verbinden Sie mit der Stadt und dem Oktoberfest hier?

Was erwartet den Besucher auf der Comedy-Wiesn in diesem Jahr?

Clarke Zum einen bin ich natürlich ein fantastischer Moderator und werde dafür sorgen, dass die Gäste ordentlich lachen werden. Aber ich habe auch noch drei Kollegen dabei, die auch ganz okay sind (lacht). Nein, im Ernst: Jonas Greiner räumt gerade alle Comedy-Preise ab. Hans-Herman Thielke ist ein begnadeter Comedian und Schauspieler, der aus seiner Zeit als Postbeamter erzählt. Und Henning Schmidtke ist einer meiner Lieblings-Klavier-Kabarettisten. Wir präsentieren also eine wirklich abwechslungsreiche, saukomische Comedymischung. Dazu gibt es ein leckeres, bayrisches Menü – mehr geht nicht!

Enni-Comedy-Wiesn am Donnerstag, 10. Oktober, in der Almhütte am FZX-Oktoberfestzelt, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es für 39 Euro im Plaza del Mar, Salmstraße 30 in Xanten, oder unter oktoberfest-xanten.de.