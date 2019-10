Xantener Wiesn : Das Oktoberfest endet – alle sind zufrieden

Xanten 55.000 Besucher kamen, 120.000 Liter Bier flossen. Der Vorverkauf für 2020 hat schon begonnen.

Meyer zog ein positives Fazit. Das Konzept sei wieder aufgegangen, und „wer schon einmal in München war, der weiß den familiären Charakter des Festes in Wardt zu schätzen“. Für einen reibungslosen Ablauf sorgte ein gut eingespieltes Service-Team. 92 Kellnerinnen und Kellner, 46 Foodrunner, 47 Sicherheitskräfte, 12 Frauen und Männer, die den Auto- und Busverkehr managten, fünf bis sechs Polizisten, die abends am und im Zelt Präsenz zeigten: Es habe alles wunderbar geklappt, freute sich der Wiesn-Wirt, der allerdings auch eine schlechte Nachricht überbringen musste: Die beliebte Oberbayern-Band aus München, die 21 Jahre lang beim Oktoberfest in Wardt für beste Stimmung sorgte, hört auf. Sie kommt nächstes Jahr nur noch an den beiden ersten Wochenenden. Am 11. Oktober will Wlfried Meyer seinen Freunden von der Oberbayern-Band eine große Abschiedsparty geben. Aber Meyer wäre nicht Meyer, wenn er nicht schon eine Alternative in petto hätte: Nein, die Oberbayern-Band wird nicht durch Musik aus der Konserve ersetzt, sondern durch andere Bands aus Bayern, die ab nächstes Jahr wechselweise an den Wochenenden in Wardt aufspielen. Das musikalische Konzept werde sich dabei nicht verändern, betonte er. „Das original Oktoberfest-Flair wird bleiben, es werfen keine Ballermann-Künstler auftreten“. Für den 16. Oktober 2020 hat der Freizeitchef beispielsweise die Münchner Zwietracht verpflichtet, die sich als „populärste Oktoberfest-Band der Welt“ bezeichnet.