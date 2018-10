Oktoberfest 2018 Xanten: Anja Schmitzer ist die Herrin über das Bier

Xanten Anja Schmitzer arbeitet als Qualitätsmanagerin auf dem Xantener Oktoberfest. Die 28-Jährige ist dafür zuständig, dass das Bier von den großen Tanks aus in bester Trinkqualität im Krug am Tisch beim Gast ankommt.

Auf den Parkplätzen an der Südsee treffen die ersten Gäste ein. Sie haben Dirndl oder Lederhosen an. Die Eingangstüren des Oktoberfest-Zelts sind noch zu. Auch Anja Schmitzer ist schon da. Sie hat kein Dirndl an. Die 28-Jährige steht unweit der zwei großen Biertanks. In jeden der Behälter hinter dem Zelt passen 24.000 Liter Gerstensaft. In Xanten fließt Löwenbräu in die Krüge. Schmitzer schaut auf die Anzeige der Gasversorgung. 2,1 bar. Der Druck passt. 2,5 bar wären auch noch okay. „Wir fahren mit Mischgas.“ Stickstoff und Kohlenstoffdioxid. 50:50 ist das Verhältnis. Schmitzer, als Qualitätsmanagerin bei Anheuser-Busch InBev tätig, behält auch an diesem (Feier-)Tag in Xanten den Überblick.