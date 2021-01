OGS und Schule 8-1 : Xanten verzichtet auf Elternbeiträge

Leerer Klassenraum: Im Januar bleiben die Schulen geschlossen (Archiv). Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Die Stadt Xanten erlässt einen Dringlichkeitsbeschluss zu den Betreuungsangeboten OGS und „Schule von Acht bis Eins“. Demnach verzichtet sie mindestens im Januar auf die Elternbeiträge.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Stadt Xanten will im Januar und bei einer unveränderten Lage auch in den Monaten Februar und März auf die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung an den Schulen verzichten. Bürgermeister Thomas Görtz erließ dafür zusammen mit den Vorsitzenden der beiden größten Ratsfraktionen, Pankraz Gasseling (CDU) und Olaf Finke (SPD), einen Dringlichkeitsbeschluss. Der Rat muss diese Entscheidung in seiner nächsten Sitzung am 26. Januar nachträglich noch genehmigen.

Der Beschluss betrifft die Betreuungsangebote „Offene Ganztagsschule“ (OGS) und „Schule von Acht bis Eins“. Die Elternbeiträge sollen unabhängig davon, ob in diesen Wochen eine Notbetreuung in Anspruch genommen wird, ausgesetzt werden. Es geht um rund 17.122,50 Euro im Monat, wie die Verwaltung in ihrer Vorlage für die nächste Stadtratssitzung schreibt. Eine „zeitnahe Beschlussfassung“ sei erforderlich gewesen, weil schon Anfragen von Eltern und Betreuungsträgern eingegangen seien. Deshalb sei ein Dringlichkeitsbeschluss erlassen worden. Er stammt vom 12. Januar 2021.

Hintergrund ist die Entscheidung der NRW-Landesregierung, dass die Schulen bis Ende Januar geschlossen bleiben sollen. Solange lernen die Kinder und Jugendlichen im Distanzunterricht und bleiben zu Hause. In den Schulen wird lediglich eine Notbetreuung angeboten. Den Trägern der Betreuung würden für die Zeit Personalkosten und Einnahmeausfälle erstattet, erklärte die Stadt. Nordrhein-Westfalens Landesregierung stellte in Aussicht, dass es im Januar 50 Prozent der ausfallenden Elternbeiträge für die Betreuung an den Schulen erstattet. Die Stadt Xanten wird diese Kompensationsleistungen beantragen, wenn der Rat dem Vorschlag der Verwaltung zustimmt. Davon ist auszugehen. Schon während des ersten Lockdowns im Frühjahr waren die Elternbeiträge von der Stadt Xanten ausgesetzt worden.

(wer)