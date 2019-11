Für Umweltprojekte mit Kindern : Zwei Sonsbecker Einrichtungen mit Klimaschutzpreis ausgezeichnet

Sonsbeck Die Wahl der Jury fiel in diesem Jahr auf das OGS-Team der Grundschule sowie das Awo-Familienzentrum. Insgesamt wurden 1000 Euro Preisgeld überreicht.

Große Freude beim Team der Offenen Ganztagsschule (OGS) der Johann-Hinrich-Wichern Grundschule sowie beim Awo-Familienzentrum Sonsbeck. Denn die beiden Einrichtungen sind am Mittwoch mit dem diesjährigen Innogy-Klimaschutzpreis ausgezeichnet worden. Im Forum der Grundschule überreichten Bürgermeister Heiko Schmidt, Sonsbecks Klimaschutzmanagerin Miriam Böckmann und Brigitte Hintzen-Elders von Inngoy unter den Augen vieler Kinder die Siegerurkunden sowie insgesamt 1000 Euro Preisgeld.

Den ersten Platz konnte sich in diesem Jahr das OGS-Team der Sonsbecker Grundschule sichern. Ausgezeichnet wurden in diesem Fall konkret einige Projekte zum Thema Umweltschutz, die im diesjährigen Sommerferien-Programm mit Kindern realisiert wurden. Die jungen Teilnehmer wurden mit Spielen und spaßigen Aktionen an Themen wie Müllvermeidung, Nachhaltigkeit herangeführt und für weitere zukunftsorientierte Herausforderungen des Klimaschutzes sensibilisiert.