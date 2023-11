Sonsbecker Grundschule OGS-Neubau stellt Sonsbeck vor eine Herausforderung

Die Mitglieder des Sonsbecker Ausschusses für Schule, Jugend, Sport und Kultur dürften sich bei ihrer Sitzung am vergangenen Donnerstag vorgekommen sein, als säßen sie inmitten einer Zwickmühle. Grund dafür ist das Ganztagsförderungsgesetz der Bundesregierung. Demnach haben ab August 2026 alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch auf ganztägige Förderung. In den darauffolgenden Jahren wird der Anspruch auf die Klassenstufen zwei bis vier erweitert, so dass ab 2029 allen Kindern der ersten bis vierten Klasse Ganztagsbetreuung zusteht. Um den nötigen Platz dafür zu schaffen, muss ein Neubau für den Offenen Ganztag (OGS) an der Johann-Hinrich-Wichern Gemeinschaftsgrundschule errichtet werden. Der Haken daran: Für das Projekt werden rund 13 Millionen Euro fällig. Und diese Kosten sind, Stand jetzt, bis auf Landesmittel in Höhe von 222.000 Euro, komplett von der Gemeinde zu tragen. Ein Umstand, mit dem Kämmerer Willi Tenhagen nicht gerechnet hatte: „Wir hatten auf Zuschüsse bis zu 90 Prozent gehofft, aber den Zahn hat man uns schnell gezogen. Die Frage ist jetzt: Können wir uns so ein Projekt ohne Landes- und Bundesmittel überhaupt leisten?“