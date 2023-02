Debatte über Standort an der Grundschule Sonsbeck Sechs weitere Optionen für den OGS-Neubau

In der Debatte um einen geeigneten Standort für ein neues Gebäude für den Offenen Ganztag an der Grundschule Sonsbeck hat das Planungsbüro Reichel nun sechs weitere Optionen vorgestellt. Bereits im vergangenen Jahr erarbeite das Büro in einer Machbarkeitsstudie drei Standort-Varianten. Die jedoch bereiteten nicht nur den Fraktionen Bauchschmerzen, sondern riefen auch einige Bürger auf den Plan. Denn während zwei von ihnen bauliche Nachteile aufweisen, müssten bei Umsetzung der Kostenpflichtiger Inhalt dritten Variante Mieter ihre Wohnungen verlassen. Nun liegen insgesamt neun Vorschläge auf dem Tisch. Doch es zeichnet sich ab, dass die politische Entscheidung dadurch nicht einfacher wird. Wir geben einen Überblick.