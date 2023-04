„Oh wie schön ist Panama“ in Marienbaum Theateraufführung wird zum „grandiosen Erfolg“

Etwa 20 Kinder der Offenen Ganztagsschule (OGS) der Viktor-Grundschule Xanten am Standort Marienbaum haben am Freitag das Theaterstück „Oh wie schön ist Panama“ aufgeführt. Die Texte und Lieder hatten die Mädchen und Jungen in den vergangenen Wochen in der Theater-AG und der Musik-AG unter Leitung von Alexandra Schneider-Maas geprobt. Zusammen mit den Betreuerinnen hatten sie auch das Bühnenbild und die Kostüme selbst entworfen, geplant und gestaltet. Am Freitag zeigten sie nun, was sie können – und „es war ein grandioser Erfolg“, berichtete Schneider-Maas.