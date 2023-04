Mieter schließt Umzug nicht mehr aus Erste Annäherung in Sonsbecker OGS-Debatte

Auf dem Papier ist noch keine Tendenz für einen Standort für den Neubau für die Offene Ganztagsbetreuung (OGS) an der Sonsbecker Grundschule erkennbar. Auch in der Sondersitzung des Schulausschusses haben die Fraktionen eine Abstimmung darüber vertagt. Den Aussprachen der Ausschussmitglieder zufolge allerdings scheinen sich zwei der Kostenpflichtiger Inhalt insgesamt neun Varianten als Favoriten herauszukristallisieren. Bei einer davon müssten drei Mieter ihre Wohnungen verlassen, die dort zum Teil schon weit über 30 Jahre lang leben. Der soziale Aspekt ist Hauptknackpunkt in der Debatte. Doch auch bei den Mietern am Taubenweg zeichnet sich Bewegung ab.