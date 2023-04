Neubau an der Grundschule Sonsbeck Politik verschafft sich Eindruck von OGS-Standorten

Ab August 2026 haben zunächst alle Kinder der ersten Klassen einen Anspruch darauf, ganztägig gefördert zu werden. Dieser Anspruch wird in den Folgejahren schrittweise um je eine Klassenstufe ausgeweitet, so dass ab 2029 jedes Grundschulkind diesen Rechtsanspruch hat. Die Gemeinde Sonsbeck will mit dem Neubau das dafür erforderliche Raumangebot schaffen.