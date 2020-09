In Xanten öffnen Künstler ihre Ateliers am Wochenende: am Samstag, 12 September, von 14 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 13. September, von 10 bis 18 Uhr. Wir zeigen in einer Übersicht, welche Ateliers öffnen und welche Kunst zu sehen sein wird.

Atelier Doris Cappell Malerei. Spiel mit Farben und Formen. Scharnstraße 14, Xanten.