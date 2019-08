Verein Obermörmter aktiv : Trafo-Turm ist wieder hergerichtet

Obermörmter Der in Obermörmter als offener Treffpunkt genutzte Turm hat dank einer Spendenaktion ein neues Dach und einen neuen Anstrich.

Und nachdem alle Nistkästen wieder angebracht, das Insektenhotel an seinen alten Platz montiert, der Bücherkasten aufgehängt, die Regentonne abgedeckt und ein Windschutz eingebaut waren, gab es allen Grund zum Feiern. So bedankte sich Ilse Falk, die Vorsitzende des Trägervereins „Obermörmter aktiv“, bei einem Frühschoppen bei allen, die dazu beigetragen hatten, den Turm wieder in Schuss zu bringen. Dazu gehörte nicht zuletzt Klaus Horn, der diese Maßnahme angestoßen und organisatorisch begleitet hatte. Ein Dank galt ebenfalls der Stadt Xanten, die das Projekt zusätzlich gefördert hatte. Der Verein sei stolz darauf, dass die Erhaltung des Turms die Vereinskasse bis jetzt noch nicht belastet hätte, sagte Falk.

Dass die „Türmer“ mittlerweile gut vernetzt sind, bewies eine Spende des Turmvereins-Damm aus Schermbeck. Nicht zuletzt ein Verdienst von Michael Sonfeld, der als Westnetz-Mitarbeiter die Idee zur Erhaltung der ehemaligen Trafotürme hatte und sich selbst als Rentner weiter dafür einsetzt. In seiner Ansprache hob er die Bedeutung der Transformatoren zu Beginn des vorigen Jahrhunderts hervor, hatten sie doch das elektrische Licht in die Ortschaften gebracht.

Höhepunkt des Frühschoppens, der vom Musikverein und Tambourcorps Obermörmter musikalisch begleitet wurde, war die Enthüllung einer Spendertafel und die Überreichung besonderer Urkunden. Beides hatten sich die Spender beim Online-Spenden per Ankreuzen wünschen können. So freute sich Klaus Horn, dass der in Obermörmter lebende Künstler Udo Sieberer einige alte Dachpfannen mit einer Turmskizze versehen hatte. Diese signierten Exemplare überreichte er nun als besondere Urkunde und appellierte an die Obermörmterer, sich auch in Zukunft mit Interesse, Ideen und tatkräftiger Mitarbeit an der Erhaltung und Verschönerung des Turms zu beteiligen.