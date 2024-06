Start für neues Aktionswochenende Ministerin wirbt in Xanten fürs Angeln

„Über 230.000 Menschen besitzen in Nordrhein-Westfalen einen Angelschein und weit über 100.000 von ihnen sind in einem Angel-verein organisiert“, erklärte die Ministerin. „Als Anglerinnen und Angler leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Arten-, Umwelt- und Naturschutz.“ Um bei noch mehr Menschen „die Begeisterung für die Angelfischerei“ zu wecken, habe in diesem Jahr erstmals am 15. und 16. Juni das neue Aktionswochenende „NRW angelt“ stattgefunden. Am Samstag und Sonntag hätten Menschen auch ohne Angelschein in Begleitung eines Freundes oder Freundin mit einem gültigem Fischereischein das Angeln ausprobieren können. „So wollen wir noch mehr Menschen die Faszination des Naturerlebnisses Angeln näherbringen und sie davon überzeugen, vielleicht eines Tages die Fischerprüfung abzulegen“, erklärte Silke Gorißen. „Wer mit der Angel am Wasser unterwegs ist, erlebt die Natur auf besondere Weise und lernt vieles über die nachhaltige Nutzung von Fischbeständen kennen.“