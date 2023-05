Freude in Rheinberg und Xanten Auch nachts bleiben beide Notarztstandorte

Einer ist weniger als zwei. So lautet die betriebswirtschaftliche Rechnung der Krankenkassen. „Zwei sind besser als einer“, rechnet dagegen Ingo Brohl, Landrat im Weseler Kreishaus. Und seine Rechnung, so hat’s den Anschein, geht auf. Die heiß diskutierte Zusammenführung der beiden nächtlichen Notarztstandorte Rheinberg und Xanten an einem Standort in Alpen ist vom Tisch. Beide Standorte bleiben. Sieben Tage in der Woche. Rund um die Uhr. Also auch nachts. Für die nächsten fünf Jahre. Mindestens.