Erhaltung des Notarztstandorts : Notarztstandort: VdK übergibt Unterschriftenliste

Foto: Knappe, Jörg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

Xanten Der Sozialverband VdK hatte in den vergangenen Wochen an einigen Standorten in der Stadt Unterschriftenlisten gegen die mögliche Verlegung des Notarztstandortes am Xantener Krankenhaus ausgelegt. Die gesammelten Listen mit insgesamt 2313 Unterschriften haben der Ortsverbandsvorsitzende Volker Markus und seine Stellvertreterin Anne Casprig nun an Bürgermeister Thomas Görtz übergeben.

Der Ortsverein hofft, dass dieses „deutliche Zeichen aus der Bevölkerung“ auch bei den verantwortlichen Personen und Institutionen des Kreises Wesel ankomme.