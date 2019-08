Debatte um Rettungsdienst : Landrat stellt sich in Xanten aufgebrachten Bürgern

Xanten Bei einem Besuch von Ansgar Müller setzten sich Xantener für den nächtlichen Notarztstandort ein.

Landrat Ansgar Müller steht am Montagnachmittag auf dem Marktplatz in Xanten und sucht das Gespräch mit den Bürgern. Ein Thema ist nicht vorgegeben, es ist eine offene Sprechstunde. Sofort umringen neun Frauen den Politiker, einige sind aufgebracht. Die Debatte um den Rettungsdienst beschäftigt sie. Ihre Sorge ist, dass der Notarzt seine Patienten in Xanten nachts nicht mehr rechtzeitig erreichen könnte. Das wollen sie dem Landrat sagen, es ist eine günstige Gelegenheit. Zwar bietet Müller diese Marktgespräche regelmäßig an, aber abwechselnd in allen Städten des Kreises. Die letzte Sprechstunde dieser Art in Xanten liegt ein Jahr zurück.