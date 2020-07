Debatte um Verlegung : Brohl will sich für Notarztstandort in Xanten einsetzen

Landratskandidat Ingo Brohl (Archiv). Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Xanten Der Kreis Wesel lässt ein Jahr lang auswerten, wie viele Einsätze die beiden Notärzte in Xanten und Rheinberg haben. Anschließend soll entschieden werden, ob sie nachts weiter in den beiden Städten bleiben oder nach Alpen verlegt werden. Der CDU-Landratskandidat Ingo Brohl hat sich in dieser Frage eindeutig positioniert.