Rettungsdienstbedarfsplan: Nächtlichter Notarzt-Standort weiter unklar

Xanten/Alpen Der Rettungsdienstbedarfsplan ist immer noch in der Entwurfsphase. Klar ist: Xanten behält die Rettungswache, nur über Standort und Besetzung ist noch keine Entscheidung gefallen.

Die Frage, ob die nächtlichen Notarztstandorte in Rheinberg und Xanten erhalten bleiben oder zukünftig an einem Standort in Alpen zusammengeführt werden, ist immer noch nicht abschließend beantwortet. Das teilte Lars Rentmeister, Vorstandsmitglied des Kreises Wesel, am Montag in der Sitzung des Kreisausschusses für Rettungswesen mit. Dort informierte er über den aktuellen Stand zur Rettungsdienstbedarfsplanung.