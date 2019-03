Debatte um Notarztstandort: Notarztstandort: Melters enttäuscht vom VdK

Xanten Der Förderverein und die Verwaltung des St.-Josef-Hospitals reagieren mit Bedauern auf die Unterschriftenaktion des VdK zum Notarztstandort in Xanten. Der Sozialverband handle eigenständig und ohne Rücksprache mit dem Krankenhaus, kritisiert Alfred Melters, Vorsitzender des Fördervereins St.-Josef-Hospital.

Hintergrund: Nach Angaben der Kreisverwaltung hat ein Gutachter die Notarztstandorte überprüft, um die flächendeckende Versorgung zu verbessern. Unklar ist, ob die Xantener Rettungswache in den Nachtstunden in Zukunft besetzt bleibt. Der Gutachter soll vorgeschlagen haben, den Notarzt nachts in Alpen zu stationieren. Sein Entwurf wurde aber noch nicht veröffentlicht. Die Beratung im Kreistag steht noch an. Der VdK sammelt nun Unterschriften zum Erhalt des Notarztstandortes nachts in Xanten.