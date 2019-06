44 Seiten über das Leben des Heiligen : Norbert von Xanten wird in Bilderbuch lebendig

Xanten Pfarrer Markus Trautmann und Illustratorin Bärbel Stangenberg erzählen die Lebensgeschichte des Ordensgründers. Ihr „Bilderbuch für Jung und Alt“ richtet sich an Kinder und Erwachsene.

Rund 900 Jahre sind vergangen, seitdem Norbert von Xanten gelebt hat. Aber wie er damals den vorherrschenden Lebensstil infrage gestellt und trotz aller Empörung vieler Menschen furchtlos geblieben sei, das könne auch heute noch Christen ermutigen, sagt Markus Trautmann. In seiner Stimme ist die Bewunderung für den Heiligen zu hören, wenn der Pfarrer aus Dülmen über ihn spricht. Und er weiß, wovon er redet: Intensiv hat er sich mit dem Ordensgründer befasst, der im elften Jahrhundert am Niederrhein geboren wurde und 1134 in Magdeburg starb. Trautmann hat ein Buch über den Mann geschrieben, der ein wichtiger Erneuerer der Kirche im Mittelalter war.

Vorgestellt wurde das „Bilderbuch für Jung und Alt“ an passender Stelle, in der sogenannten Norbertzelle am Durchgang zum Xantener Dom. Also an einem Ort, den wohl auch schon Norbert kannte. Er sei „in wohlhabenden Verhältnissen aufgewachsen“, erklärt Trautmann im Buch. Weil Norberts älterer Bruder der Erbe des Familienbesitzes gewesen sei, habe sein Vater ihm eine Stelle als Stiftsherr besorgt. Als solcher habe er ein sorgenfreies Leben geführt. Aber eines Tages sei er in ein Unwetter geraten, ein Blitz sei unmittelbar in seiner Nähe eingeschlagen, und er habe sich gefragt, welchen Sinn sein Leben gehabt hätte, wenn es jetzt zu Ende gewesen sei. Daraufhin habe er „einfach und bescheiden in der Nachfolge Jesu“ leben wollen.