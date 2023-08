Übersetzungsprojekt der Gesamtschule Xanten Der Kampf des Norbert von Xanten

Einer der wohl markantesten Unterschiede zwischen dem Original und der Übersetzung ist der Name von Norbert von Xanten. In den Niederlanden ist dieser als Norbertus van Gennep bekannt, da er der Sohn von He­ri­bert von Gen­nep und dessen Frau Ha­de­wig war und entweder in der niederländischen Stadt oder in Xanten geboren wurde. Als Jugendlicher wurde er dann in den Vik­tor­stift aufgenommen. Nach einem Be­keh­rungs­er­leb­nis ließ sich der Kanoniker zum Dia­kon und Pries­ter weihen, gründete den Prämonstratenserorden und wurde Erzbischof in Magdeburg, wo er 1134 starb. Später wurde er von der katholischen Kirche heiliggesprochen.