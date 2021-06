Natürliches Hindernis in der Sonsbecker Ley : Es gibt weiter nur Lösungsansätze zum Biberdamm

Sonsbeck Weiterhin steht nicht fest, wie mit dem natürlichen Hindernis in der Ley umgegangen werden soll. Es gab einen Ortstermin. Der Kreis arbeitet an einer Lösung.

Beim Ortstermin Anfang dieser Woche am Biberdamm an der Ley waren sich die Fachleute einig darin, dass zeitnah eine Lösung her muss. Eine Lösung im Sinne des Artenschutzes, die gleichzeitig nicht die Funktion des Gewässers beeinträchtigt. „Es wurden verschiedene Lösungsansätze angesprochen“, sagte Berthold von Quistorp, der als Vorsteher des Wasser- und Bodenverbands Kervenheimer-Mühlenfleuth an dem Treffen mit Vertretern vom Kreis Wesel und aus dem Gemeinde-Bauamt teilnahm. „Derzeit wird das weitere Vorgehen überlegt. Wir warten noch auf eine Stellungnahme der Biologischen Station, die mit eingebunden wurde“, sagte Anja Schulte aus der Kreis-Pressestelle auf Nachfrage. Über welche Lösungsmöglichkeiten genau diskutiert wird, dazu wollte sie sich ebenso wenig äußern wie von Quistorp.

Anordnung des Kreises : Rückbau-Verbot am Biberdamm in Sonsbeck

Berthold von Quistorp wunderte sich über „Holzbretter“, die in der Ley lagen. „Die haben die Biber sicherlich nicht dorthin gebracht.“ Er appellierte nochmals an die Biberfreunde, Kostenpflichtiger Inhalt kein Material in die Ley zu werfen und nicht zu nah an das Bauwerk zu treten. „Volkswanderungen an dieser empfindlichen Stelle sind der Natur nicht zuträglich.“