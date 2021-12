Aktionen in Sonsbeck : Erfolgreicher Nikolausmarkt bei Event-Metzger Holz

Aktionen in Sonsbeck

Sonsbeck Stimmungsvoll und Lecker: Die adventliche Premiere beim „Fleisch-Sommelier“ ist geglückt. Mehr als 250 Besucher genossen trotz Regen und Kälte das gesellige Treiben.

Premiere rund um die Event-Metzgerei von Fleisch-Sommeliers Christian Holz an der Dresdener Straße: Hier fand am Samstag der erste Nikolausmarkt „Christian meets Friends“ statt. Trotz Dauerregens und verschärfter Corona-Auflagen erwies sich der weihnachtliche Markt als Magnet. Mehr als 250 Gäste, unter ihnen viele Kinder, genossen das adventliche Treiben.

Für Weihnachtsstimmung sorgten nicht nur Songs wie Last Christmas und I’m dreaming of a White Christmas, die Susanne Kesseler und Frauke Stoppelenburg von der Fashion Boxx vom Band erklingen ließen, sondern vor allem die talentierte Beate Leiers, die bekannte Weihnachtslieder auf dem Akkordeon spielte. „Schneeflöckchen, Weißröckchen habe ich für Frauke gespielt“, sagte sie und ließ anklingen, dass sie beim nächsten Mal Verstärkung aus dem Verein der Sonsbecker Akkordeonspieler mitbringen will.