Xanten/Frankfurt Weihbischof Rolf Lohmann will Rolle der Frau in der Kirche stärken

Wie das Bistum Münster mitteilte, warb er anschließend für „eine noch stärkere Einbindung der Laien, und zwar auf Augenhöhe mit den Hauptamtlichen“. Dazu gehöre, sie zu dem Dienst zu befähigen, den sie leisten möchten und ihnen Aufgaben in der Seelsorge anzuvertrauen. „Und wir müssen in unserem Bistum weiter darum ringen, die Rolle der Frauen in unserer Kirche zu stärken und zu einem neuen Verständnis des Weiheamtes zu kommen. Wir müssen die junge Generation einbinden und darauf hören, welche Wünsche sie äußern und welche Bilder von Gemeinde sie entwickeln“, betonte Lohmann. „Wir sind, und das ist entscheidend, in meinen Augen vernünftig auseinander gegangen. Alle Seiten mussten aufeinander zugehen und gemeinsam an Kompromissen arbeiten. Dass die Bereitschaft dazu groß war und es schließlich gelungen ist, Einigungen zu erzielen, macht mich zuversichtlich und hoffnungsvoll“, sagte Lohmann.