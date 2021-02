Niederrhein-Talk der Volksbank : „Gerade jetzt spüren wir, wie wichtig Vereine sind“

Niederrhein Beim Niederrhein-Talk der Volksbank ging es um „soziales Engagement in Zeiten von Corona“. Vereinsvertreter berichteten von ihrer Arbeit und inwieweit sie trotz der Einschränkungen für andere Menschen da sein können.

Weniger fröhlich war das, was Maria Welling vom Verein Klartext für Kinder berichte. Fast jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut, auch hier in der Region. Der Verein bietet deshalb Hilfe an, zum Beispiel ein Mittagessen. „Ich erinnere mich an eine Mutter, die mit ihren vier Kindern eine Stunde Fußweg auf sich genommen hat, um eine warme Mahlzeit zu bekommen.“ Der Verein ließ deshalb aus Spendenmitteln einen Bus zum fahrenden Restaurant für Kinder umbauen, aber wegen Corona kann er derzeit nicht fahren. „Den Kindern fehlt nicht nur das Essen, sie wünschen sich auch jemanden, der ihnen zuhört oder die Angst nimmt, mit einer Fünf in Mathe nach Hause zu gehen. Das alles fehlt jetzt.“