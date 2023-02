Robin Hood Biker & Triker vom Niederrhein Wunscherfüller auf heißen Maschinen

Kennenlernen Die Robin Hood Biker & Triker haben am Samstag, 25. Februar, ein offenes Treffen. „Jeder, der uns kennenlernen möchte, kann kommen“, sagt Vizepräsident Tobias Eulering. Das offene Treffen findet statt im Bagfiz am See, Am Meerend 42 in Xanten-Wardt. Beginn ist 16 Uhr. Weitere Infos gibt es unter auf der Homepage und per E-Mail unter robin_hood_biker_and_triker@outlook.com