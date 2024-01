Proteste von Landwirten auch im Kreis Wesel Bauern gehen wieder auf die Straße

Info

Proteste Am Montag, 8. Januar, starten auch im Kreis Wesel Proteste. Die Aktionen beginnen früh. Mit Behinderungen muss an Verkehrsknotenpunkten und Bundesstraßen gerechnet werden. Von langen Autoreisen rät der LSV ab. Gibt die Polizei den Anträngen nach, könnte es auf Strecken nahe der Auffahrten zur A57 zu Verkehrsbehinderungen kommen. In Sonsbeck trifft sich Bürgermeisterin Nadine Bogedain mit den Landwirten um 9.45 Uhr am Rathaus.