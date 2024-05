Streit um weiteren Abbau Kies-Initiative wendet sich an die Lokalpolitik

erhalten. Der Verband kündigte am Dienstag in einem Pressegespräch in Xanten an, dass er ein neues Magazin herausgibt und an „viele lokalpolitisch Verantwortliche“ schicken wird. Damit wolle er „die Grundlage für konstruktive Gespräche“ schaffen, sagte Sascha Kruchen, Geschäftsführer der Initiative „Zukunft Niederrhein“. Der Verband ist die Interessensvertretung von Kies- und Sandunternehmen am Niederrhein. 13 Unternehmen sind Mitglied. Am Pressegespräch nahmen auch Christian Strunk, einer der Geschäftsführer des Unternehmens Hülskens, und David Tigges, Mitglied der Geschäftsführung des Unternehmens Teunesen, teil.