Freizeit am Niederrhein Ausflugstipps für die Osterferien

Auf Spuren der (Oster-)Hasen Es ist Frühling auf der Bislicher Insel – überall sprießt und blüht es und die Tiere haben Frühlingsgefühle. Entsprechend gut lassen sie sich dann beobachten. Vor allem die Hasen sind um diese Jahreszeit oft gut zu sehen, aber auch die Störche und Kiebitze, Gänse und Reiher. Das Naturforum Bislicher Insel in Xanten lädt am Ostermontag, 10. April, um 10 Uhr zu einer Entdeckungstour ein. Anmeldung bis zwei Tage vor der Veranstaltung unter Tel. 02801 988230 oder per E-Mail an naturforumbislicherinsel@rvr.ruhr. In den Osterferien finden zahlreiche Themenführungen auf der Bislicher Insel statt: Am frühen Morgen (6 Uhr) am 1. und 2. April gibt es beispielsweise Vogelstimmenwanderungen, am 1. April um 14 Uhr geht’s auf Exkursion zum „versunkenen Dorf Birten“. Am 14. April machen sich Besucher um 14 Uhr auf durch die Wälder, durch die Auen. Und am 15. April wird um 10 Uhr zu einer Foto-Wanderung geladen. Weitere Infos unter: rvr.ruhr/themen/oekologie-umwelt/startseite-bislicher-insel/