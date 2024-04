Fotos So sieht der Niederrhein aus der Vogelperspektive aus

Strenge Linienführung mit der Dominanz der Farbe Grün: Feierabend nach Erntearbeiten auf einer Obstplantage bei Rees.

Öffnungszeiten: Der RVR Ruhr Grün präsentiert die Ausstellung „ÜBER Niederrhein“ mit 35 Drohnen-Fotografien von Hans Glader noch bis Sonntag, 2. Juni, im Naturforum Bislicher Insel, Bislicher Insel 11, in Xanten. Die Ausstellung ist täglich – außer am Montag – von 10 bis 18 Uhr geöffnet, außerdem am 1. Mai und am Pfingstmontag. Der Eintritt ist frei.