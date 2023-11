Landesweiter Protesttag Warum einige Apotheken am Mittwoch geschlossen bleiben

Viele Apotheken am Niederrhein und anderswo in Nordrhein-Westfalen bleiben an diesem Mittwoch geschlossen. Hintergrund ist ein Protesttag, der sich gegen „die „katastrophale Gesundheitspolitik von Bundesgesundheitsminister Lauterbach“ richtet, wie die Apothekerkammer Nordrhein mitteilte. Auf einer Kundgebung in Dortmund wollen Apotheker und Mitarbeiter auf die aus ihrer Sicht „unzumutbaren Zustände“ in der Arzneimittelversorgung hinweisen. „Massive Lieferengpässe, überbordende Bürokratie, immer höhere Anforderungen der Krankenkassen und ein weiter eskalierender Fachkräftemangel machen die Patientenversorgung von Tag zu Tag schwieriger“, sagte Armin Hoffmann, Präsident der Apothekerkammer Nordrhein.