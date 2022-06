Neuer Krimi von Hesse und Wirth : Am Niederrhein bleibt es kriminell

Xanten/Wesel Thomas Hesse und Renate Wirth veröffentlichen mit „Hasenfuß“ ihren neuen Krimi. Dieses Mal bekommen es ihre Ermittler Karin Krafft und Gero von Aha mit einem Heiratsschwindler zu tun – dessen Dienstagsfrau wurde ermordet.

Am Niederrhein bleibt es kriminell – und es gibt viel Arbeit für die Fahnder des Kommissariats 1 in Wesel: Im 14. Krimi der Reihe von Thomas Hesse und Renate Wirth, der gerade frisch ausgeliefert worden ist, bekommen es die Ermittler Karin Krafft und Gero von Aha mit einer Mördersuche rund um einen Liebesbetrug zu tun, die sie einmal quer durch den Niederrhein führt. Es geht um einen Heiratsschwindler.

Sie lebt im linksrheinischen Xanten, Mitautor Thomas Hesse kommt aus Wesel, und so sind die Voraussetzungen gut, beide Rheinseiten und dazu das nahe Bocholt oder auch niederländische Grenzübertritte zu beschreiben. „Wir sind hier heimisch, und die meisten unserer Leser sind es auch. Das Gefühl versuchen wir im Roman aufleben zu lassen“, sagt Hesse. Das wird auch bei ihren Lesungen transportiert, je nachdem, ob sie in der Region oder darüber hinaus stattfinden.

Eine gute Geschichte will gut geplant sein, und das ist sie auch. Sie ist klar und unterhaltsam geschrieben, schaut den Niederrheinern manchmal sehr pointiert auf den Mund, nimmt Aktuelles wie Alltägliches aus der Region auf, vergisst aber nie, die Handlung voranzutreiben. Karin Krafft und Gero von Aha, die Lieblinge der Leserinnen und Leser, kommen diesmal an ihre Grenzen. Dass Heiratsschwindel als Geschäftsmodell betrieben wird und mit einer Menge gefährlicher Gefühlsexplosionen verbunden ist, kam in ihrer kriminalistischen Welt bisher nicht vor. Diese Konstellation ergibt dramatische und menschelnde Möglichkeiten, und die setzen die Autoren geschickt ein. Man will einfach wissen, wie die Geschichte weitergeht und bleibt dran.