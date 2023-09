Nibelungen-Triathlon in Xanten Rheinberger Jens Gosebrink gewinnt trotz Zerrung

Zum Gelingen des Wettbewerbs trugen 130 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bei. „Die Teilnehmer kommen“, erläuterte Xantens Triathlon-Abteilungsleiter Ringo Haupt vom Organisationsteam, „aus der gesamten Bundesrepublik, aber auch aus Frankreich, den Niederlanden oder Spanien.“ Nicht alle Aktiven gehörten einem Verein an. So wie ein Sportler aus Rheinberg, der erstmals in Xanten dabei war. „Vor vier Wochen habe ich am Ironman 70.3. in Duisburg teilgenommen“, meinte er. Als positiv empfand der Rheinberger, dass es in Xanten nicht ganz so voll sei. Von der Organisation in Xanten sei er begeistert und werde daher wahrscheinlich auch im nächsten Jahr vorbeikommen.