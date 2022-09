Nibelungen-Sage wird neu verfilmt : Das ist der neue Siegfried von Xanten

Jannis Niewöhner (Archivbild von 2020). Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Xanten Die Nibelungen-Sage mit dem Drachentöter Siegfried von Xanten soll neu verfilmt werden. Constantin will die Geschichte unter dem Titel „Hagen“ ins Kino und ins Fernsehen bringen. Die ersten Hauptrollen stehen fest.

Constantin Film arbeitet an einer Neuverfilmung der Nibelungen-Sage. Wie das Unternehmen angekündigt hat, sollen im Herbst die Dreharbeiten beginnen – in Tschechien und in Deutschland. Geplant sei sowohl ein „bildgewaltiger Spielfilm“ für die Kinoleinwand, als auch eine sechsteilige Serie für den Streamingdienst RTL+. Beide Produktionen seien eine neue Interpretation des Nibelungenliedes und würden dem Publikum einen neuen Blick auf vermeintlich altbekannte Charaktere gewähren, verspricht Constantin.

Die Neuverfilmung basiere auf dem Bestsellerroman „Hagen von Tronje“, erklärte Constantin in einer früheren Mitteilung. Die Konstellation des Nibelungenliedes werde komplett auf den Kopf gestellt. Hagen von Tronje, der finstere Krieger der Sage, werde zum einsamen Helden. Der letzte Wikinger, in engem Verhältnis mit den alten Göttern, stehe für Mut, Treue und individuelle Freiheit. Der Drachentöter Siegfried aus Xanten, in der Sage der strahlende Held, erscheine in der Verfilmung als skrupelloser Emporkömmling, als Vertreter einer autoritären Staatsform, gestützt auf eine neue Religion, das Christentum.

Vier Hauptdarsteller der Geschichte (v.l.): Jannis Niewöhner (Siegfried), Lilja van der Zwaag (Kriemhild), Gijs Naber (Hagen von Tronje) und Dominic Marcus Singer (Gunter). Foto: obs/Mathias Bothor

Zum Inhalt der Verfilmung schreibt Constantin weiter: „Der Burgunder Waffenmeister Hagen von Tronje hält mit Pflichtbewusstsein und eiserner Härte das von Krisen geschüttelte Königreich zusammen. Dabei unterdrückt er die heimliche Liebe zur Königstochter Kriemhild und verdrängt seine eigene dunkle Vergangenheit. Als der berühmte Drachentöter Siegfried von Xanten in Worms auftaucht und mit seiner Unberechenbarkeit die alten Strukturen gefährdet, wird Hagen zunehmend zur tragischen Figur. Der junge und durch den plötzlichen Tod seines Vaters noch unerfahrene König Gunter sieht in Siegfried eine Chance, das Reich zu retten. Er bittet ihn um Hilfe, ausgerechnet die gefährliche Walküre Brunhild zur Frau zu nehmen. Als sich Kriemhild in Hagens Widersacher Siegfried verliebt, muss er sich zwischen Liebe und Königstreue entscheiden. Hagen von Tronje wird dabei herausfinden, wer er wirklich ist.“

Für die Hauptrollen seien „erfahrene und Newcomer-Darsteller“ engagiert worden, berichtete Constantin weiter. Die Titelfigur Hagen werde von Gijs Naber verkörpert. Er sei einer der gefragtesten Schauspieler der Niederlande und schon zweimal mit dem Goldenen Kalb als „Bester Schauspieler“ ausgezeichnet worden. Jannis Niewöhner spiele den Antagonisten Siegfried. Der Krefelder hat schon in den Filmen „Vier Könige“, “Jugend ohne Got“, „Narziss und Goldmund“, „Je suis Karl“ und „Der Überläufer“ mitgewirkt. Lilja van der Zwaag sei Kriemhild. Dominic Marcus Singer trete als Gunter auf. Weitere Rollen übernähmen Rosalinde Mynster (Brunhild), Jördis Triebel (Ute) und Jörg Hartmann (Dankrat).

Wie Constantin weiter mitteilte, führen Cyrill Boss und Philipp Stennert Regie. Zusammen drehten sie bereits die Filme „Neues vom Wixxer“ (2006), „Jerry Cotton“ (2010) und „Das Haus der Krokodile“ (2012). Zuletzt verfilmten sie „Die Dasslers“ und die Serie „Der Pass“. Gemeinsam mit Doron Wisotzky haben Cyrill Boss und Philipp Stennert auch das Drehbuch verfasst. Die Produzenten sind Jan Ehlert, Christoph Müller, Christian Rohde und Constanze Guttmann. Filip Hering produziert von tschechischer Seite aus. Executive Producer sind Martin Moszkowicz und Oliver Berben.

(wer)