Xantens Bimmelbahn : Saisonstart für Nibelungen-Express

Xanten Für den Nibelungen-Express beginnt am Freitag die Saison. Bis Ende Oktober fährt Xantens Bimmelbahn dann jeden Tag durch die Stadt. Betreiber Ralf Graumann hofft auf ein halbwegs normales Jahr.

So früh wie in diesem Jahr ist Ralf Graumann seit 2019 nicht mehr in die Saison gestartet – gezwungenermaßen. Wegen der Corona-Pandemie galten in den vergangenen beiden Frühjahren Einschränkungen für das öffentliche Leben. Sie betrafen auch den Nibelungen-Express. 2020 und 2021 begann die Saison für Xantens Bimmelbahn deshalb erst später. 2022 dagegen darf sich Ralf Graumann an diesem Freitag um 11 Uhr hinters Lenkrad setzen und abfahren. „Dieses Jahr geht es pünktlich los“, freut er sich.

Bis Herbst rollt der Nibelungen-Express täglich durch Xanten. Um 11 Uhr beginnt die erste Fahrt an der Tourist Information (TIX). Im April und im Oktober ist die letzte Abfahrt um 16 Uhr, in den Monaten dazwischen dagegen erst um 17 Uhr. Weitere Haltestationen sind der Hafen Xanten und der Nibelungen-Platz am Archäologischen Park (APX).

Etwa 40 Minuten dauert eine Rundfahrt. In dieser Zeit „erfahren Sie alles über Xanten“, verspricht Graumann. Mit seiner Bimmelbahn kommen seine Fahrgäste an allen Sehenswürdigkeiten der Innenstadt vorbei. Ein Ticket kostet für Erwachsene acht Euro, für Kinder einen Euro und für Familien (zwei Eltern, zwei Kinder) 16 Euro. Ab 15 Personen sind auch Sonderfahrten möglich. Täglich gehen Anfragen ein, wenn auch noch nicht so viele wie vor der Pandemie, wie Graumann sagt. Deswegen hofft er auf eine „fast normale Saison“. Für den Nibelungen-Express gelten die Corona-Regeln des öffentlichen Nahverkehrs.

