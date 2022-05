Auskunft des NRW-Verkehrsministeriums : Das Neun-Euro-Ticket gilt auch im Bürgerbus

Xanten Mit dem Neun-Euro-Ticket wird man im Juni, Juli und August auch im Bürgerbus mitfahren können. Das hat haben die zuständigen Ministerien klargestellt. Den Bürgerbus-Vereinen sollen die entgangenen Fahrgeldeinnahmen erstattet werden.

Zunächst hatte es Verwirrung darum gegeben, ob das Neun-Euro-Ticket auch in Bürgerbussen gilt, aber die Verkehrsministerien des Bundes und des Landes NRW haben auf Nachfrage klargestellt: Fahrgäste können mit der günstigen Monatskarte auch die ehrenamtlich betriebenen Linien nutzen. „Bürgerbusse sind eine wichtige Säule des Öffentlichen Nahverkehrs gerade im ländlichen Raum“, schrieb das NRW-Verkehrsministerium in einer Mitteilung an unsere Redaktion. „Auch hier gilt das Neun-Euro-Ticket.“ Dieselbe Auskunft gab das Bundesverkehrsministerium mit Verweis auf das Land NRW. Und auch der Verband Pro Bürgerbus wies seine Mitglieder darauf hin. In einem Schreiben berichtete er ihnen, dass „laut Informationen des Verkehrsministeriums in Düsseldorf die Bürgerbusvereine das Ticket anerkennen müssen“. Denn es sei bundesweit im gesamten öffentlichen Personennahverkehr gültig.