Es soll am Ortseingang entstehen Stadt Xanten erteilt Baugenehmigung für neues Hotel

Xanten · Seit Jahren wird darüber gesprochen, dass in Xanten ein neues Hotel gebaut werden soll. Jetzt kann es an der Straße Am Rheintor losgehen: Die Stadt hat die Baugenehmigung erteilt.

21.12.2023 , 16:38 Uhr

Das Grundstück an der Straße Am Rheintor, wo das Hotel gebaut werden soll (Archiv). Foto: Ostermann, Olaf (oo)