Neuer Schießstand in Sonsbeck ist fertig : Gewappnet fürs Schützenfest

Die Brudermeister der drei Schützenvereine aus Sonsbeck sowie die freiwilligen Bauhelfer kamen am Freitagabend zum Probeschießen zusammen. Foto: Beate Wyglenda

Sonsbeck Nach zwei Jahren Bauzeit ist der neue Schießstand der drei Bruderschaften aus Sonsbeck fertig. Das Probeschießen lief gut. Die Vorfreude wächst, den Vogel im Sommer wieder runterholen zu können.

Etwas aufgeregt ist Stefan Bruckwilder schon, als er auf den Schützenfestplatz vor der Gommanschen Mühle an die neue pneumatische Armbrust tritt. Es ist der erste Schuss nach zweijähriger Corona-Zwangspause für die Sonsbecker Bruderschaften. Der erste Schuss, mit dem die neue Schießanlage der drei Schützenvereine St. Marien, St. Anna und St. Sebastianus auf den Prüfstand gestellt wird. Bruckwilder gehen zig Fragen durch den Kopf: Ist die Druckkammer dicht, kommt das Geschoss überhaupt am Fangkasten an? Er visiert den provisorischen Holzvogel in gut fünf Metern Höhe an, drückt ab – und nur einen Wimpernschlag später prallt der weiße Hartplastikbolzen, von einem dumpfen Knall begleitet, hart auf die Holzlamellen im Kasten auf. Noch ehe Bruckwilder die Armbrust wieder loslassen kann, bricht hinter ihm der Jubel aus. Zwei Jahre Arbeit haben ein erfolgreiches Ende. Die Schützen sind im wahrsten Sinne gewappnet, um in diesem Jahr wieder ein Schützenfest ausrichten zu können.

Der alte Kleinkaliber-Schießstand an der Mühle war in die Jahre gekommen, wie Mike Kartheuser, der neue Brudermeister der Jungschützen St. Marien, erklärt. Einige Jahre lang haben sich die drei Sonsbecker Bruderschaften, die das Vogelschießen seit 1986 gemeinsam ausrichten, Armbrust und Schießstand von den Xantener St.-Viktor-Schützen geliehen. Doch der Wunsch wuchs, wieder einen eigenen Schießstand zu haben. Nicht nur wegen der Gebühr, die bei jeder Leihgabe fällig wurde. „Wir wollten einfach unabhängiger sein“, sagt Norbert Raap, Hauptmann der St.-Anna-Schützen, „auf niemanden angewiesen, sollte sich beispielsweise mal das Festdatum kurzfristig ändern.“

Info Offizielle Abnahme ist am Dienstag Gutachter Am Dienstag, 22. März, findet die offizielle Abnahme des neuen Schießstandes der Sonsbecker Bruderschaften statt. Ein Sachverständiger kontrolliert dabei unter anderem die Zuverlässigkeit und den Druckaufbau der pneumatischen Armbrust. Anwesend ist dann auch die Kreispolizeibehörde. Schützenfest Die Kirmes in Sonsbeck startet traditionell am ersten Sonntag nach dem 13. Juli (Gerebernus-Gedenktag).

Vor zwei Jahren gingen die drei Bruderschaften daher an den ambitionierten Plan,Kostenpflichtiger Inhalt in Eigenregie einen neuen Schießstand zu bauen. Schnell war klar: Statt Kleinkaliber-Gewehr sollte eine pneumatische Armbrust her. „Das Schießen ist damit viel schöner“, betont Kartheuser. Die Zuschauer könnten das Geschehen so viel besser verfolgen und genau sehen, wohin das Geschoss fliegt. „Mit dem Kleinkaliber-Gewehr dauerte es zudem oft bis weit nach Mitternacht, ehe der Vogel runterkam“, ergänzt St.-Sebastianus-Brudermeister Udo Faltmann. „Die ersten Gäste waren da schon wieder zu Hause.“ Im Jubiläumsjahr der St.-Marien-Schützen (700-jähriges Bestehen) waren beispielsweise 1104 Schuss nötig, um den Kaiser auszuloben, so Kartheuser. Und er muss es wissen. Er holte den Vogel damals selbst runter. Wegen der Pandemie zwei Jahre auf die Tradition verzichten zu müssen, fiel dem passionierten Schützen nicht leicht. „Wir hoffen alle, im Sommer wieder durchstarten zu können“, betont er. „Wichtig ist es, die Jugend wieder an das Schützenwesen heranzuführen. Und vielleicht ist die neue Schießanlage für machen ja sogar ein Anreiz, beizutreten.“

Den Bau der pneumatischen Armbrust sowie der dazugehörigen Steuerung legten die Sonsbecker in die fachmännischen Hände von Eduard Peeters von der St.-Birgitten-Bruderschaft Marienbaum. Den Geschossfang samt passendem Metallständer, Halterungen und Fangnetzen fertigte das eigene Team um Ralf Laarmanns, Stephan Krebber, Stefan Bruckwilder, Michael Janssen sowie Stefan und Matthias Broeckmann an. Eigentlich wollte der Trupp das Projekt schon früher abschließen. „Aber da die Schützenfeste ohnehin ausfielen, gab es auch keinen Druck, schnell fertig zu werden“, erklärt Bruckwilder. „Das alles passierte ja ehrenamtlich, in der Freizeit.“ An den beiden Tagen vor dem Probeschießen wurde es dann doch noch stressig. „Da haben wir zusammen noch ein paar Stunden getüftelt, damit alles gut zusammenpasst.“

Die Firma Metallbau Terhoeven in Hamb spendete das Eisen für den massiven Metallständer am Geschossfang. Finanzielle Unterstützung für das rund 6000 Euro teure Projekt kam unter anderem von der Gemeinde Sonsbeck, die die drei Bruderschaften mit dem ersten Platz des Heimatpreises und damit 2500 Euro bedachte. Auch die Volksbank Niederrhein förderte das Vorhaben mit einer „sehr großzügigen Spende“, wie die Schützen angeben. „Wir freuen uns, das Schützenwesen in Sonsbeck unterstützen zu können, um die Traditionen aufrechtzuerhalten“, erklärt Voba-Vorstandsmitglied Dieter Hackstein.

Nun erhoffen sich die Sonsbecker Bruderschaften noch Unterstützung, wenn es darum geht, das Schützenfest ausrichten zu können. „Den Geschossfang am Teleskoplader hochfahren zu sehen und an der Armbrust zu stehen, macht einfach Lust, dass es jetzt wieder richtig losgeht“, betont Kartheuser. „Aber wir sind auf das Okay der Gemeinde angewiesen und darauf, dass die Regeln ein dennoch geselliges Fest mit Atmosphäre erlauben.“ Die Schützen jedenfalls sind hochmotiviert. Schließlich will die neue Schießanlage würdig eingeweiht werden.

(beaw)