Freizeitsport in Sonsbeck : Viele Wege führen auf den „SonsBerg“

Sonsbeck Die Sonsbecker „Klimpansen“ sind stolz auf ihren elf Meter hohen Kletterturm. Die ganze Region ist dazu eingeladen, ihn zu besteigen.

Angefangen hatte alles mit einer Idee im Wohnzimmer von Alt-Bürgermeister Leo Giesbers. „Das so ein großes Objekt daraus entsteht, haben wir damals nicht gedacht. Aber Sonsbeck ist ja nicht nur eine grüne, sondern auch eine sportliche Perle“, sagte Giesbers als Vorstandsvorsitzender der Leader-Region „Niederrhein: Natürlich lebendig“, die das Projekt gefördert hat. Rund 250 000 Euro bedeuteten einen soliden Grundstock, weitere 50.000 Euro legte die Gemeinde dazu. Die restlichen 130.000 Euro musste der Verein an Eigenmitteln aufbringen.

Bürgermeister Heiko Schmidt erinnerte sich, dass er erstmal schlucken musste, als er die Zahlen gehört hat: „Ihr hattet eine große Vision. Die habt ihr verwirklicht. So viel ehrenamtliches Engagement geht nur in einem guten Team. So ein Team in der Gemeinde zu haben, macht einen Bürgermeister stolz.“ Mit dem Namen hatte der Verwaltungschef kein Problem: „Ihr habt so viel Eigenleistung in den Turm gesteckt, der darf zu Recht den Namen SonsBerg tragen.“