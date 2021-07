Neuer Fahrplan : Bürgerbus fährt öfter von Sonsbeck nach Xanten

Sonsbeck Der Bürgerbus Sonsbeck fährt ab Donnerstag, 15. Juli, vier Mal morgens und vier Mal mittags über Labbeck zum Xantener Krankenhaus und zurück.

Der Bürgerbus Sonsbeck stellt ab Donnerstag, 15. Juli, seinen Fahrplan um und fährt dann vier Mal morgens und vier Mal mittags seine Tour über Sonsbeck-Labbeck-Xanten bis zum Xantener Krankenhaus und zurück. „Wir wollen unseren Fahrgästen damit den bestmöglichen Service geben“, teilt der Vorstand des Bürgerbusvereins mit. Bislang waren die ehrenamtlichen Fahrer drei Mal morgens und vier Mal mittags auf der Strecke unterwegs. Dem neuen Fahrplan zufolge startet die erste Tour um 8.07 Uhr am Neutorplatz in Sonsbeck. Die geplante Ankunftszeit am Xantener Krankenhaus ist um 8.32 Uhr. Anschließend geht’s – ergänzt um die Haltestellen Prostekath, Rodenkampsweg, Langebend, Alpener Straße, Gaststätte Plooheide und Sonsbeck Post in Sonsbeck – wieder zurück zum Neutorplatz. Die weiteren morgendlichen Abfahrtzeiten ab Neutorplatz sind 9.07, 11.07 und 12.07 Uhr. Mittags geht es um 14.07, 15.07 sowie 16.37 und 17.37 Uhr am Neutorplatz Richtung Xantener Krankenhaus los. Der Fahrplan ist so angepasst, dass Fahrgäste um 11.32 und um 17.32 Uhr am Xantener Krankenhaus die Möglichkeit haben, mit dem Bürgerbus Alpen weiterzufahren. An der Haltestelle Kerstgenshof besteht zudem um 9.37, 12.16 und 16.17 die Möglichkeit, auf den Bürgerbus Uedem umzusteigen. Die neuen Fahrpläne liegen im Sonsbecker Rathaus und im Bürgerbus aus.